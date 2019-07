Ruba bici in stazione, patteggia ma non potrà più tornare in città

CREMONA (4 luglio 2019) - All’avvocato l’ha raccontata così: «Mi hanno rubato la bicicletta, dovevo tornare a Codogno». E così lui, la bicicletta, se l’è presa. L’ha rubata tra quelle parcheggiate nel piazzale della stazione, ma mentre armeggiava, dal Comando della polizia locale, un agente addetto al monitoraggio della videosorveglianza non ha staccato gli occhi su di lui. Il napoletano di 44 anni arrestato ieri dalla polizia locale in flagranza di reato - una fedina penale piena di precedenti per reati contro il patrimonio - difeso dall'avvocato Stefano Ferrari, oggi ha patteggiato 4 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Il giudice gli ha applicato la misura del divieto di mettere piede a Cremona. Se ne tornerà a Napoli. Lo ha promesso al difensore, che lo ha avvertito: se si fa vedere ancora a Cremona, stavolta va in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO