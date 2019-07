Incidente, migliorano le condizioni della ventenne

FIESCO (5 luglio 2019) - E’ sempre in prognosi riservata ma dagli Spedali Civili di Brescia arrivano notizie confortanti. La 20enne di Fiesco protagonista dell’uscita di strada di martedì sera lungo la Regonese, non è in pericolo di vita. Non solo: oltre a non aver mai perso conoscenza, nemmeno negli istanti successivi allo schianto, le sue condizioni stanno progressivamente migliorando, tant’è che i medici potrebbero disporre a breve la dimissione dal reparto di terapie intensive e il trasferimento in un altro reparto. Cosa sia successo all’altezza del cimitero di Regona è al vaglio dei carabinieri di Castelverde: l’unica certezza è che la vettura ha improvvisamente sbandato, andando a schiantarsi contro un manufatto in cemento, dentro un canale d’irrigazione. Da lì in poi sono scattati i soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO