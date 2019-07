Castelvetro, gang condannata. A segno 18 furti in un mese

CASTELVETRO PIACENTINO (5 luglio 2019) - Nell’agosto 2018 hanno messo a segno almeno 18 furti in abitazioni e aziende agricole, ma all’inizio di settembre sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola e ora per i tre albanesi della banda della Bassa è arrivata la condanna: cinque anni di carcere ciascuno, così ha deciso il giudice Gianandrea Bussi del tribunale di Piacenza. Si è concluso infatti il processo con rito abbreviato a carico del 23enne Mikel Legisi, del 26enne Jurgen Gjegji e del 24enne Kleo Lika. Il pubblico ministero Emilio Pesante per loro aveva richiesto una condanna più pesante, dieci anni di carcere, ma la pena è stata ridotta anche perché gli avvocati difensori hanno fatto leva sugli scarsi bottini racimolati in occasione delle razzie. «Sono ladri di polli che hanno lasciato ovunque impronte digitali», aveva osservato l’avvocato Gianluigi Lombardi Comite nel corso di una delle udienze. Probabilmente verrà anche promosso ricorso in appello. I colpi erano stati messi a segno a Mezzano, Caorso, San Giuliano, Cortemaggiore, Monticelli, Villanova e Polignano.

