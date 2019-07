Salvataggio di un gattino, mobilitazione in via Dante

CREMONA (4 luglio 2019) - Vigili del fuoco e polizia locale mobilitati in via Dante per il salvataggio di un gattino che da alcune ore è bloccato nel vano motore di un'automobile. Alcuni commercianti e residenti, attirati dai lamenti del felino, avevano cercato di farlo uscire ma ogni tentativo è risultato vano. Il traffico è stato bloccato all'altezza di via dei Platani per consentire i soccori al micio. Alla fine i pompieri sono riusciti a prenderlo e salvarlo.

