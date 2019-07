Cremona prima serata di shopping. Negozi aperti, eventi e spettacoli

CREMONA (4 luglio 2019) - Dopo il successo straordinario di Stradeejay i bambini sono i protagonisti questa sera del primo Giovedì d’Estate nella sua formula più classica. La serata dedicata ai più piccoli è il tema introdotto, come novità, in questa edizione della rassegna promossa da Botteghe del Centro e Confcommercio in collaborazione con Amministrazione e Duc.

A loro è riservata piazza Stradivari. Lì troveranno lo stand della Croce Rossa con l’ambulanza dei pupazzi, gioco a cui i bambini possono partecipare anche portando i loro peluches e che aiuta ad avere un approccio sereno con i dottori. Sempre la Cri avrà un secondo stand in cui insegnano le manovre di disostruzione pediatrica: gesti in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei. Dedicato alla prima infanzia è anche il progetto del Gruppo Giovani di Confcommercio, per la promozione dei negozi ‘We love moms’ e in particolare quelli ‘amici dell’allattamento’. Sempre gli under 42 di Confcommercio organizzano un’area dedicata al gioco e, in particolare, allo spettacolo delle bolle. L’associazione ‘La Buca del Cobordo’ presenta i giochi del passato. Per ‘C’era una volta’ di Elisa Bolzoni, e English School divertimento fa rima con apprendimento. Anche per questo propongono giochi in lingua.

Inoltre si occupano di uno spazio d’arte, con cavalletti su cui i bambini possono dare vita ad una estemporanea di pittura. Non mancano le animazioni delle società sportive e ci sono le prelibatezze di Largo Bocconcino, con le eccellenze dello street food (con il Gruppo Macellai Confcommercio, Ristorante Aporti & La Bissola, Degusteria Lacoccinella, Enoteca Cremona, Fabbrica di Pedavena – Mexicali, Ristorante Mappamondo, Pescheria Duomo e Trattoria El Sorbir).

O, ancora, le associazioni in via capitano del Popolo, i negozi di quartiere e i concessionari auto in via Cavour; i negozi in strada, le esposizioni artistiche, le animazioni, le attività dell’ingegno e la creatività del centro Fumetto, tutte concentrate in corso Garibaldi (fino a Palazzo Cittanova). Non mancano i progetti culturali dedicati alla scoperta della città. Il Crart invita al percorso ‘La Cattedrale di Sicardo: numeri, forme e colori nella simbologia cristiana’. Target Turismo, invece, organizza la visita Palazzo Stanga Trecco, in via Palestro. Sono previsti intermezzi musicali a cura dell’ensemble Voz Latina che proporrà un repertorio emozionante con strumenti, voce e danza. Infine ci sarà un buffet di benvenuto curato dalla Strada del Gusto Cremonese.

E ci sono i negozi aperti, ovviamente: il commercio che cerca il rilancio nella sua prima notte di saldi. Di shopping, con i ribassi, nella notte lunga dei Giovedì: spettacolo in tutto il centro, occasioni in tutti i negozi. È li, nel centro commerciale naturale di Cremona, che bisogna andare stasera.

