Cremona istituto Ghisleri, albero crolla nel cortile d'ingresso

CREMONA (4 luglio 2019) - Il violento temporale che si è abbattuto sulla città nella serata di ieri, dovrebbe essere la causa del crollo di una pianta nel cortile d'ingresso dell'istituto Ghisleri di via Palestro. Sul posto i vigili del fuoco. Non è escluso l'abbattimento di altre piante per precauzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO