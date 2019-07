Temporale a Cremona: giù le temperature, qualche allagamento

CREMONA (3 luglio 2019) - E' passato senza portare gravi disagi il temporale che si è abbattuto su Cremona a cavallo dell'ora di cena. La pioggia ha provocato allagamenti in alcune cantine e nei sottopassi della tangenziale, senza che però le strade venissero chiuse e la viabilità ne risentisse. Mobilitati, per tenere monitorata la situazione, agenti della polizia locale e vigili del fuoco che si sono occupati anche di mettere in sicurezza alcune piante cadute. La pioggia, inoltre, ha avuto l'effetto sperato, ovvero quello di abbattere le temperature. Nuove precipitazioni sono previste nel corso della notte e nella prima parte della mattinata di domani. Da venerdì le temperature sono destinate a salire di nuovo e, con esse, il tasso di umidità.

