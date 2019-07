Caldo, super lavoro dei condizionatori: tre black out in nove giorni

BONEMERSE (4 luglio 2019) - Tre blackout in nove giorni, con conseguenti disagi per cittadini ed esercizi commerciali. La causa sembra essere proprio il grande caldo. La linea è andata in tilt a causa dei troppi condizioni accesi e per il surriscaldamento della cabina posta tra via Boldori, vicino all’angolo con via Roma. Il problema dell’assenza di corrente è stato risolto di volta in volta, seppur in modo temporaneo, dai tecnici di E-distribuzione che hanno operato anche nel cuore della notte. E proprio oggi vi sarà un intervento che dovrebbe essere risolutivo alla cabina di via Boldori che provocherà un’interruzione programmata di energia elettrica in gran parte del paese dalle 9 alle 12.30 (anche se non si esclude la possibilità che possa essere riattivata prima).

