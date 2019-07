Informagiovani, delegazione di ospiti dalla Turchia in visita

CREMONA (3 luglio 2019) - Visita in mattinata, all’Informagiovani del Comune di Cremona, di una delegazione di operatori specializzati in imprenditoria giovanile proveniente dalla Turchia e composta da imprenditori, rappresentanti di istituzioni educative e di organizzazioni no profit ed esperti di politiche attive per il lavoro. Guidata dal presidente dell’Associazione di promozione sociale Joint, Tommaso Pescetto Cosentino, la delegazione è stata accolta dall’assessore all’Istruzione e alle Risorse Umane Maura Ruggeri affiancata dalla responsabile dell’Informagiovani Maria Carmen Russo e da tutto lo staff della sede di via Palestro.

Dopo un primo tappa a Servimpresa (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona), la delegazione ha visitato il Servizio Informagiovani dove ha avuto modo di conoscere le attività svolte, nonché le azioni intraprese a supporto dei giovani. E’ stato inoltre fornito un approfondimento sui percorsi di orientamento formativo e professionale attivati dal Servizio oltre ad una panoramica di alcuni eventi organizzati annualmente, quali il Salone dello Studente Junior e Young in Tour e Job Day/Job Day Symmer Edition.

Claudio Sponchioni, CEO e Cofounder di Jobiri, ha illustrato le funzionalità di Cvqui - Jobiri, il nuovo portale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nata dell'Informagiovani. Numerose le domande da parte degli ospiti che hanno ringraziato per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità loro fornita, auspicando possibili future collaborazioni.

“L'incontro di oggi – commenta al riguardo l’assessore Maura Ruggeri - è stato un'occasione non solo per uno scambio di conoscenze, esperienze, sinergie e metodologie innovative, ma anche per attivare una rete di contatti per future collaborazioni bilaterali nei settori di interesse e, perché no, partnership per progetti europei”.

“È stato un grande piacere – aggiunge a sua volta Maria Carmen Russo – ricevere la delegazione turca e soprattutto poter raccontare la nostra esperienza professionale: sono stati molto apprezzati i servizi al lavoro proposti dall'Informagiovani, ma soprattutto grande interesse e gradimento sono stati riservati all'alto livello tecnologico e di innovazione del Servizio e alla competenza degli operatori”.

Gli ospiti turchi rimarranno in Italia sino al 5 luglio 2019 nell'ambito di Speaking the same language, progetto europeo sul ruolo della società civile nel campo imprenditoriale, coordinato da ANSIAD - Antalya Industrialists and Businessmen Association in collaborazione con l'Associazione Joint, l'Associazione No Borders e l'Associazione Antalya Center of Support for EU Studies Association. Il progetto ha l'obiettivo di instaurare collaborazioni tra gli enti che rappresentano la società civile, quali imprese, centri di formazione, università e enti no profit, in Turchia e in Europa nel campo dell'imprenditoria per permettere lo scambio di buone pratiche e favorire lo sviluppo professionale dei giovani. Durante il loro soggiorno in Italia i partecipanti, grazie all’Associazione Joint, stanno visitando diversi enti del territorio tra cui Fab Lab, co-working, incubatori di impresa, enti di formazione, università e altre realtà che si occupano di formazione, supporto all'imprenditoria dei giovani e inserimento lavorativo attraverso l’attuazione di buone pratiche e strumenti innovativi.

