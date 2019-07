Caorso, fa pipì sull'autobus. Denunciato 40enne

CAORSO (4 luglio 2019) - Ha chiesto all’autista di fermare subito il pullman perché doveva fare pipì e quando si è sentito rispondere che avrebbe dovuto aspettare la prossima fermata, in programma una manciata di chilometri dopo, non ci ha pensato due volte: si è slacciato i pantaloni, li ha abbassati e l’ha fatta direttamente sull’autobus fra i passeggeri indignati. Un quarantenne senegalese, residente in provincia di Brescia, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola per atti osceni in luogo pubblico, interruzione di pubblico servizio e aggressione. Sì, perché dopo aver fatto i suoi bisogni, se l’è anche presa con passeggeri e autista che gli hanno chiesto conto di quel gesto irrispettoso. E alla fine, all’altezza di Caorso, il conducente è stato costretto ad interrompere la corsa per chiamare i carabinieri.

