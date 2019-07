Fuori strada lungo la Regonese, grave 20enne di Fiesco

PIZZIGHETTONE (3 luglio 2019) - È ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia la 20enne di Fiesco uscita di strada martedì sera alle 20.20 lungo la Regonese, in territorio di Pizzighettone. La giovane ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro un manufatto all'interno di una roggia. Liberata dall'abitacolo dai vigili del fuoco e dal personale del 118, e trasportata in ospedale in eliambulanza, è ancora in prognosi riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO