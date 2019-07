Nas, sequestrati 850 kg di cibo in un ristorante cinese

CREMONA (3 luglio 2019) - Quasi una tonnellata di alimenti irregolari sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Cremona in un ristorante gestito da una cittadina cinese. Durante l’operazione condotta insieme al personale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, sono stati posti sotto sequestrato amministrativo oltre 850 kg di prodotti alimentari e semilavorati a base di carne e pesce, per un valore complessivo di circa 15.000 euro. I prodotti, destinati al consumo da parte dei clienti del ristorante, erano privi dei dati di identificazione, tracciabilità e non rispettavano le procedure di autocontrollo HACCP per la sicurezza alimentare.

