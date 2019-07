Biciclette a pochi euro, in molti a caccia dell’affare

CREMONA (3 luglio 2019) - E' in corso presso i Magazzini ex Maai di via dell’Annona, l'asta comunale delle biciclette provenienti dalla gestione degli oggetti rinvenuti. Molte le persone presenti, di ogni età, a ‘caccia’ dell’affare.

