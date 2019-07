Controllo di vicinato nella case Aler, accordo tra Regione e Comune di Cremona

CREMONA (2 luglio 2019) - Prevenzione del degrado e delle occupazioni abusive e promozione di associazioni spontanee di cittadini residenti negli immobili Aler di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. E' quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, di concerto con l'assessore alle Politiche sociali, Stefano Bolognini, che prevede un accordo tra Regione Lombardia, i Comuni capoluogo di provincia di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e le Aler di queste città.

SARANNO ISTITUITI PUNTI DI ASCOLTO NEI 5 CAPOLUOGHI - L'assessorato regionale alla Sicurezza istituirà, in accordo con gli amministratori locali, dei punti di ascolto per i cittadini coinvolgendo l'associazione 'Controllo di vicinato'.

SOMME DISPONIBILI - Per questo progetto è prevista una spesa complessiva di 365.000 euro nel triennio 2019-2021 impiegati, tra l'altro, per promozione di presi'di attivi degli abitanti residenti negli stabili Aler, promozione e sostegno di associazioni di cittadini, studio ed attivazione di progetti, proposti dai Comuni sul tema della sicurezza urbana e sui comportamenti da adottare per la prevenzione e la rivitalizzazione delle aree degradate, con particolare attenzione agli anziani.

A SEGUIRE ACCORDO CON ALTRI CAPOLUOGO PROVINCE LOMBARDE - "Si tratta dell'inizio di un percorso - ha dichiarato l'assessore De Corato - che mira a coinvolgere anche gli altri 7 capoluoghi di provincia restanti e poi anche i comuni. Regione Lombardia vuole ascoltare i bisogni dei cittadini".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO