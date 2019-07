Incendio, cassonetto divorato dalle fiamme: spavento in via Maffi

CREMONA (2 luglio 2019) - Cassonetto devastato dalle fiamme e vigili del fuoco mobilitati per evitare il propagarsi dell’incendio e mettere tutto in sicurezza. È accaduto alle 15 di oggi in via Maffi. Le fiamme, a un tratto alte un paio di metri, per di più sotto un porticato, hanno alimentato la preoccupazione di decine di residenti. Alle 17 altro intervento impegnativo dei pompieri che hanno spento un vasto incendio alimentato dalle sterpaglie all’incrocio tra il peduncolo e la rotatoria di Cavatigozzi, sulla Codognese.

