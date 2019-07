Trovato morto sui binari a Piacenza, probabile un incidente

PIACENZA (3 luglio 2019) - Non sono ancora state chiarite del tutto le circostanze della morte di Federico Cinquetti, il 19enne trovato senza vita lo scorso fine settimana a Piacenza, lungo la linea ferroviaria, all’altezza del ponte sul Po, ma tutto sembra propendere per il tragico incidente. L’autopsia eseguita lunedì nel capoluogo di provincia emiliano ha escluso la morte violenta per mano di altre persone, ma non ha chiarito con esattezza la dinamica del decesso. La profonda ferita rinvenuta sulla testa del ragazzo, da quel che si è appreso, sarebbe compatibile con l’impatto con un treno in corsa, e l’ipotesi dell’incidente al momento è quella ritenuta più plausibile dagli investigatori. Nato e cresciuto a Codogno, il giovane aveva parenti e conoscenze anche a Soresina, la città dei nonni (l’avvocato Oscar Cinquetti e la moglie), diversi zii e cugini, e dove ha sede lo studio legale del padre, Diego, anch’egli avvocato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO