Banda del buco al Juice, razzia da 100 mila euro

CREMONA (2 luglio 2019) - Banda del buco in azione in piazza Stradivari. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte nel negozio Juice, rivendita e assistenza di prodotti Apple, e hanno fatto razzia di smartphone, tablet e contanti per un valore complessivo di circa 100 mila euro. Indaga la polizia. Da quanto si è appreso, la banda di professionisti, ha avuto accesso al negozio dopo aver praticato un foro nel muro tra le cantine del palazzo e l'esercizio commerciale.

