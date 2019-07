Cimitero, la scalinata del cavalcavia cade a pezzi

CREMONA (3 luglio 2019) - Perde i pezzi il cavalcavia che, dal 1930, permette ai cremonesi di accedere al cimitero senza più dover attendere al passaggio a livello di via dei Platani. In particolare a cadere sono le lastre di marmo sulle scalinate del ‘Monumento ai caduti della rivoluzione’. Non più solo graffiti e incuria, quindi, e le scalinate sono transennate ormai da qualche settimana. «Le lastre - spiega Marco Pagliarini, dirigente del settore Lavori pubblici del Comune - sono inchiavardate con chiodi che hanno quasi cento anni e ogni tanto qualcuno cede. Noi le teniamo costantemente monitorate, rimuovendo quelle che si muovono. Negli anni ne abbiamo già sistemate parecchie. Tuttavia per un restauro complessivo servirebbe un progetto di manutenzione straordinaria dal costo che potrebbe cubare oltre un milione di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO