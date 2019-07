Le vacanze dorate di Formigoni: 'Ognuno pagava la sua quota'

CREMONA (2 luglio 2019) - Il Capodanno in Sudafrica, le vacanze in barca a vela in Croazia, il ponte dell’Immacolata a St Moritz, il viaggio in Oman. E le cene nei ristoranti di Milano. Come il Pirandello, in viale Gian Galeazzo, 6, Porta Ticinese.

In tribunale vanno in onda le vacanze dorate di Roberto Formigoni, l’ex potente governatore ciellino della Lombardia passato dalla bella vita alla cella del carcere di Bollate. Qui sta scontando la condanna definitiva per le tangenti in sanità: 5 anni e 10 mesi di reclusione dopo l’inchiesta sulla Fondazione Maugeri/San Raffaele.

A Cremona, il Celeste è accusato di corruzione nel processo su Vero, l’apparecchiatura diagnostica acceleratore lineare in campo oncologico acquistata dall’ospedale Maggiore con un finanziamento della Regione di 8 milioni, quando direttore generale era Simona Mariani. Apparecchiatura fornita da Giuseppe Lo Presti, l’imprenditore della Hermex Italia che pagò una maxi tangente di 417mila euro a Massimo Gianluca Guarischi, ex consigliere di Forza Italia, amico di vecchia data di Formigoni. Soprattutto, collettore di mazzette già condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione nel filone Maugeri.

Per sbloccare il finanziamento di Vero, avrebbe ‘oliato’ il Celeste, consegnandogli «447.000 euro», somma suddivisa in un lungo elenco di utilità. Come 7.000 euro per festeggiare il Capodanno del 2012 in Sudafrica, 11.900 euro e 17.910 euro per due vacanze in barca in Croazia. O il noleggio di un elicottero per volare a Saint Moritz giovedì 8 dicembre 2011, rientro la domenica 11. Oltre ad «anticipazioni e pagamenti di spese da parte di Guarischi in suo favore per pranzi e cene in ristoranti». Guarischi avrebbe versato a Formigoni tranche di contanti da 97mila, 85mila, 153mila e 54mila euro.

Aula penale, 9.15 di oggi. «Ognuno pagava la propria quota», dicono i compagni di viaggi e cene di Guarischi e del Celeste: familiari ed ex fidanzate. Come Engri Salillari, modella albanese, ex di Guarischi, Luana Cazzato, ex compagna di Formigoni, Monica Guarischi, sorella dell'ex di Forza Italia, suo marito e Franco Gaboardi, primario di Urologia al San Raffaele di Milano, studio a Cremona, cugino di secondo grado di Guarischi. In aula si tornerà il 26 settembre.

