Trovato morto lungo la ferrovia un 19enne che studiava a Cremona

CREMONA (2 luglio 2019) - Amava i violini e in passato, nella città dei violini, aveva anche studiato. Federico Cinquetti, il 19enne di Codogno trovato morto lo scorso fine settimana in circostanze misteriose lungo il ponte ferroviario di Piacenza, si era iscritto tre anni fa all’istituto Stradivari. Qualche amicizia l’aveva coltivata anche a Cremona, e chi l’ha incrociato nelle aule del liceo musicale è rimasto sgomento nell’apprendere che era proprio suo il corpo rinvenuto alle quattro del mattino da alcuni tecnici che stavano effettuando dei lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria. Per accertare le cause della morte, al momento ancora oscure, la procura di Piacenza ha disposto un esame autoptico, eseguito ieri, il cui esito servirà a chiarire innanzitutto la natura della profonda ferita rinvenuta sulla testa del cadavere, i cui abiti erano anche sporchi di fango. Il ragazzo lascia i genitori e un fratello maggiore.

