Semaforo verde a due treni, rischio incidente e poi caos

CREMONA (1 luglio 2019) - Maxi ritardo e tragedia sfiorata. Nuova odissea per i pendolari cremonesi della tratta che collega la città del Torrazzo a Brescia. Centocinquattro minuti per arrivare in stazione contro i 53 minuti da tabella oraria. Partenza alle 7,24; arrivo alle 9.58. E pensare che sarebbe potuta andare molto peggio. Che cosa è accaduto, lo racconta Attilia Cantarelli, coordinatrice dei pendolari di quella tratta. «Un’ora e mezza di sosta obbligata tra le stazioni di Manerbio e Bagnolo». Secondo Cantarelli, la ‘cabina di regia’ ha dato il verde sia al regionale Cremona-Brescia sia alla Freccia della Versilia. Peccato che il binario fosse unico: i due convogli rischiavano di scontrasi. L’incidente è stato evitato grazie all’errore segnalato alla Polfer proprio dalla coordinatrice.

