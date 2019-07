Supermercato Md, respinto il ricorso di Rossetto: il Tar dà ragione al Comune

CREMONA (1 luglio 2019) - Il Tar di Brescia ha respinto il ricorso presentato dalla Rossetto contro il Comune di Cremona in relazione all'autorizzazione data dall'ente stesso alla Md per l'apertura di un supermercato media superficie in via delle fiamme gialle. Si tratta di un punto vendita di 1.918,30 metri quadrati di cui 1.300 per la vendita di generi alimentari e 200 dedicati al settore non alimentare. La Rossetto è stata condannata al pagamento delle spese di legge pari a 2.000 euro più Iva.

