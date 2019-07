Cestini vuoti e rifiuti sull’erba

CASALBUTTANO (1 luglio 2019) - I cestini sono posizionati a pochi passi ma i rifiuti vengono ugualmente gettati a terra: rabbia dei residenti contro gli incivili. «È una presa in giro – commentano alcuni abitanti di via Bissolati – i contenitori sono a portata di mano ma c’è chi decide comunque di abbandonare i rifiuti tra le aiuole e nelle aree verdi del paese. È una indecenza, manca il senso civico». Il caso più recente di abbandono di immondizia si è verificato proprio in via Bissolati con sacchi colmi di rifiuti lasciati vicino ai cestini. Ma anche in via Marconi, accanto al contenitore di raccolta di vestiti per le popolazioni del Sud del mondo, sono stati lasciati contenitori e materiale di scarto. Sulla questione si esprime anche il sindaco Gian Pietro Garoli. «Il Comune dovrebbe mettere più cestini: questa è la lamentela o meglio l’alibi di chi non conosce il rispetto per la comunità. Ad evidenziarlo chiaramente sono le fotografie scattate dal cittadino che ci ha segnalato questi episodi». Come già accade, per evitare il ripetersi di abbandoni simili lungo il territorio del paese della Norma proseguiranno i controlli da parte degli agenti di polizia locale dell'Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi.

