Ospedale, Sessa a Bergamo: se ne va un altro primario

CREMONA (2 luglio 2019) - Per lei un importante passo in avanti della sua carriera, per l’ospedale Maggiore di Cremona un altro primario che se ne va. Maria Sessa, direttrice dell’Unità operativa di Neurologia dal 2014 è infatti da metà giugno in aspettativa dopo aver vinto un concorso per lo stessa posizione all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Terminato il periodo di prova alla struttura orobica, più grande e moderna rispetto al Maggiore, Sessa darà l’addio a Largo Priori. Nel frattempo a sostituirla temporaneamente al Maggiore è Antonella Arisi.

