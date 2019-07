Nasce la nuova via Dante, partito il cantiere

CREMONA (1 luglio 2019) - E' partito stamattina il cantiere in via Dante. Prende così il via un vasto progetto di riqualificazione dell'importante arteria cittadina.

I lavori interessano il tratto compreso tra il cavalcavia di via Cimitero e via Palestro (circa 300 metri) e il comparto terminale di via della Vecchia Dogana, costituisce un altro importante tassello del programma dell’Amministrazione comunale volto alla riqualificazione di tutto l’asse viario di via Dante e viale Trento e Trieste. I lavori previsti, per un costo complessivo di 752.341 euro, sono finalizzati a migliorare l’accessibilità e la viabilità, con particolare attenzione agli utenti più deboli, a tutela dei tanti studenti che ogni giorno transitano dal parcheggio delle ex tranvie verso le scuole cittadine.

In via Dante è prevista la riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi mediante la rimozione dell’aiuola spartitraffico centrale e dell’impianto di illuminazione pubblica. La via sarà a tre corsie, verranno allargati e rifatti i marciapiedi, sarà realizzato un attraversamento pedonale in sicurezza davanti al complesso commerciale con poliambulatorio e farmacia e sarà costruita una pista ciclabile monodirezionale su entrambi i lati. Sono previsti su un lato della carreggiata la realizzazione di aree a parcheggio, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica (che sarà laterale e non più centrale), dell’impianto semaforico (con semaforizzazione dell'uscita di via Stauffer) e la realizzazione di un impianto di irrigazione per le aiuole che verranno riqualificate. Davanti alla stazione verrà migliorata la sosta operativa, oltre allo spazio riservato ai taxi e verranno realizzati ulteriori appositi stalli per il carico e scarico, con sosta consentita di 15 minuti, a servizio dei pendolari e di coloro che li accompagnano.

