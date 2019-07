Da Cremona a Crema: è online Cvqui-Jobiri dell'Informagiovani

CREMONA (1 luglio 2019) - Da oggi è online online CVqui – Jobiri (cvqui.jobiri.com), il nuovo portale dell'Informagiovani del Comune di Cremona dedicato all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il servizio è gratuito. Il progetto, patrocinato da ANCI Lombardia, nasce da una co-progettazione pubblico-privata tra Informagiovani di Cremona (capofila e coordinatore), Crema, Novate Milanese, Lodi, Bergamo e la startup innovativa a vocazione sociale Jobiri ed ha ricevuto lo scorso maggio il “Premio PA Sostenibile - II Edizione. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030”, nell'ambito di FORUM PA 2019.

La piattaforma è disponibile presso gli Informagiovani di Cremona, Crema, Novate Milanese, Lodi, Bergamo, Soresina, Pizzighettone, Vescovato, Castelleone, Unione Lombarda del Delmona - Comuni di Persico Dosimo e Gadesco Pieve Delmona. Entro il 2021 si stima di estendere il sistema a molti altri Comuni con Informagiovani in Lombardia ed esportare il modello in altre Regioni. Cvqui Jobiri garantirà ad ogni Informagiovani lombardo la possibilità di affiliarsi per condividere tecnologia, best practice e database dei Comuni virtuosi della Regione Lombardia.

Cvqui Jobiri è l'evoluzione della banca dati lavoro Cvqui, lo strumento di matching tra domanda e offerta di lavoro sviluppato dall’Agenzia Servizi Informagiovani in collaborazione con l’Associazione Industriali della provincia di Cremona e in uso da quasi sette anni.

A partire dall’esperienza maturata in questi anni dall’Agenzia Servizi Informagiovani nell'ambito dell'orientamento lavorativo, insieme alla startup cremasca Jobiri, è stato progettato un sistema in grado di supportare i giovani - e più in generale i cittadini - alla ricerca del lavoro e le aziende in cerca di personale con gli strumenti più innovativi offerti dalle nuove tecnologie.

PER CHI ERA GIÀ REGISTRATO A CVQUI. Tutti i dati inseriti su Cvqui sono stati importati nel nuovo portale: le persone alla ricerca di lavoro e le aziende che già utilizzavano il sistema Cvqui possono iniziare ad utilizzare il nuovo sistema da subito, inserendo sul nuovo portale, nella sezione ACCEDI, il proprio indirizzo e-mail e impostando una nuova password di accesso: basterà seguire le indicazioni fornite dal sistema.

PER I NUOVI UTENTI. È possibile registrarsi direttamente sul portale scegliendo il territorio di riferimento, cliccando sul tasto REGISTRATI, inserendo i dati richiesti e seguendo le indicazioni fornite dal sistema.

PER INFO. Come sempre lo Staff Informagiovani sarà a disposizione per supportare cittadini e aziende nell'utilizzo del nuovo sistema, di cui a breve sarà anche disponibile un manuale d'uso. È possibile contattare gli operatori al numero 0372 407950 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30 e mercoledì dalle 10.00 alle 18.00, scrivere a informagiovani@comune.cremona.it o utilizzare la funzione di help desk online accessibile direttamente dal portale Cvqui Jobiri (cvqui.jobiri.com).

