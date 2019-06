Fiera di San Pietro, folla tra le bancarelle

CREMONA (30 giugno 2019) - San Pietro è la festa di Cremona. Tanta la gente sulle bancarelle: i cremonesi non hanno resistito al richiamo della loro festa. E le bancarelle sono parte del rito, così come il Luna Park, le giostre, i fuochi che illuminano la notte. Per la città è qualcosa di speciale, un appuntamento fisso.

