I Giovedì e i saldi per ripartire

CREMONA (1 luglio 2019) - Dopo lo straordinario successo della StraDeejay, che è stata anche una sorta di inaugurazione al cartellone 2019, prende il via il 4 la stagione dei ‘Giovedì d’estate’, promossi dalle Botteghe del Centro (il presidente è Eugenio Marchesi) e ormai parte integrante della tradizione e della proposta commerciale cremonese. Due giorni dopo, sabato 6, saranno invece i saldi estivi ad aprire i battenti in tutta la Lombardia, e dunque anche a Cremona. Due strade parallele che le organizzazioni dei commercianti - dall’Ascom di Vittorio Principe alla Confesercenti guidata da Agostino Boschiroli - si augurano di vedere particolarmente frequentate e portatrici di buoni risultati economici.

Quello del 4 luglio sarà un giovedì sera dedicato soprattutto ai bambini, per la prima volta eletti a protagonisti di una di queste serate; grazie a stand dedicati ai giochi, alle iniziative culturali ed educative proposte dalle associazioni cremonesi. Ma ci sarà spazio anche per animazioni e piccoli giochi, oltre che una particolare attenzione allo sviluppo della pratica sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO