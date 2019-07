Nuova vita per la piazza: si parte ascoltando la gente

SOSPIRO (1 luglio 2019) Valorizzare la piazza per far tornare questo luogo un punto di riferimento per l’intero paese. L’amministrazione comunale guidata da Fausto Ghisolfi ha proposto un incontro aperto alla cittadinanza, proprio nello spazio antistante il municipio, all’aperto, per presentare una prima idea di progetto e per ascoltare le proposte dei sospiresi su come poter far rivivere piazza Libertà.

