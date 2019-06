Incidente in via Piave, auto si ribalta

CREMONA (30 giugno 2019) - Incidente in via Piave poco prima delle 9 di oggi. Il conducente (classe 1942) di una Toyota Yaris - secondo la ricostruzione fornita dalla polizia locale - mentre percorreva via Piave, giunto all'intersezione con via Cavalieri di Vittorio Veneto, non ha rispettato il segnale di stop andando a urtare contro una Volkswagen, condotta da una signora del 1970, che a seguito di tale impatto si è ribaltata. Ferita l'automobilista del veicolo ribaltato e la moglie del conducente della Yaris che viaggiava sui sedili posteriori.

