Crolla il soffitto del sottopassaggio pedonale ferroviario

CASTELVETRO (30 giugno 2019) - Crollato il soffitto del sottopassaggio pedonale ferroviario in stazione a Castelvetro, utilizzato normalmente anche da chi vuole raggiungere il cimitero del paese da via Martiri della libertà. Sul posto vigili del fuoco anche per accertare che effettivamente non ci sia sotto nessuno. Circolazione ferroviaria sospesa temporaneamente solo per accertamenti ma già ripresa.

