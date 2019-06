Emergenza caldo. L'afa dà tregua, l'ozono no

CREMONA (29 giugno 2019) - Qualche grado in meno (fra i tre e i cinque, a seconda delle zone della città) e un movimento d’aria più accentuato. Ma l’ozono resta abbondantemente sopra i limiti e rende pessima la qualità dell’aria. Nel giorno in cui anche a Cremona e provincia arrivano i dati relativi al super consumo di elettricità dovuto all’utilizzo, ben oltre le medie estive, di condizionatori, refrigeratori di ogni tipo e frigoriferi (un incremento del 40% rispetto alla stessa settimana del 2018), basta un’occhiata al sito di Arpa Lombardia per capire come l’ozono continui a rappresentare un problema. Male anche le polveri sottili. Alle centraline di piazza Cadorna, via Fatebenefratelli (Zaist) e Spinadesco, le Pm 10, ieri, sono risultate sopra la soglia di attenzione, con valori tra i 51 e i 67 microgrammi per metro cubo.

