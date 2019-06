Con Padania Acque un tuffo nel mare di plastica

CREMONA (29 giugno 2019) - #Basta mare di plastica. Questo è il titolo dell’iniziativa, unica in Italia, con la quale Padania Acque ha voluto coinvolgere i cittadini in un’esperienza di sensibilizzazione ambientale: attraversare e nuotare in un mare di plastica. La società idrica cremonese ha installato, ai giardini di piazza Roma, una piscina gonfiabile di 40 metri quadrati riempita con 16.500 bottigliette di plastica. L’obiettivo: condurre le persone in un percorso di consapevolezza dell’inquinamento causato dalle bottigliette usa e getta.

