In fuga dall'ospedale, Budassi e 4 medici lasciano Ortopedia

CREMONA (30 giugno 2019) - Se ne vanno il primario e quattro medici. Il direttore dell’Unita Operativa si è già licenziato. Due specialisti lo seguiranno fra quindici giorni, gli altri due a settembre. Per tutti la stessa destinazione: una struttura privata e convenzionata. È un’estate difficile per il reparto di Ortopedia dell’ospedale Maggiore, teatro di una delle fughe più clamorose mai registrate nel nosocomio cittadino. Protagonisti il primario, Piero Budassi (in quel ruolo da 15 anni, da 5 è capo dipartimento), e i quattro colleghi che a lungo hanno contribuito a far funzionare molto bene l’unità operativa che un paio di anni fa è stata completamente rinnovata e trasferita dal terzo al secondo piano del Maggiore. Stiamo parlando di un reparto che è arrivato a gestire qualcosa come 2.500 interventi all’anno. «Io faccio da apripista - spiega Budassi -. Con gli altri quattro medici daremo vita a una società tra professionisti. Porteremo il nostro lavoro, la qualità e la competenza, in strutture convenzionate private. Sono già partite collaborazioni a Piacenza, Parma e Ferrara. A breve seguiranno altre a Milano e a Vigevano».

"Per noi - spiega il direttore generale dell’Asst, Giuseppe Rossi - è un problema grosso, al quale peraltro stiamo lavorando da tempo. Abbiamo già bandito il concorso".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO