Progetto Mec, Luca Vialli ospite d'onore alla cena solidale

CREMONA (29 giugno 2019) - La Compagnia delle Griglie ha aggiunto un posto alla sua tavola, perché ora ha un amico in più. E non uno qualsiasi: Gianluca Vialli, ex golden boy del pallone grigiorosso e gloria del calcio nazionale, è stato nominato ambasciatore dell’organizzazione cremonese che da quasi vent’anni idea e mette in pratica importanti iniziative di solidarietà. Oggi Vialli è volato appositamente da Londra a piazza Marconi per partecipare alla cena di presentazione del nuovo programma benefico della Compagnia delle Griglie, anche questa volta intitolato ad Alessandro Mecchia (uno dei soci del gruppo originario, scomparso nel 2009) e pianificato in ideale continuità con il progetto ThisAbility avviato lo scorso anno. L’obiettivo, come ha spiegato il portavoce dell’associazione Alessandro Corbari di fronte alla folla radunata ai piedi del Museo del Violino, è portare al di fuori di Cremona il modello di social catering sviluppato nel 2018: un vero e proprio case history, che ha permesso a 18 ragazzi diversamente abili di offrire la propria professionalità nel settore dell’hospitality all’interno di eventi di ogni genere, in particolare manifestazioni sportive tramite le partnership allacciata con Cremonese e Vanoli. Insomma: la naturale evoluzione di un progetto che ha regalato tante soddisfazioni, ormai autonomo e strutturato solidamente a Cremona (anche grazie alla collaborazione con Anffas) e che è ora pronto ad essere esportato. Insieme al suo carico di valori umani, tutti strettamente legati alla cultura dell’«in»: sono stati proprio concetti come inserimento, inclusione e integrazione ad aver convinto Gianluca Vialli, da tempo impegnato nel sociale, a diventare testimonial di ThisAbility On the Road.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO