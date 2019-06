Stranieri, polemica sui corsi. La scuola riapre

SONCINO (30 giugno 2019) - Dopo tre anni di stop finalmente si torna a insegnare l’italiano agli stranieri che compongono il 10% della popolazione del paese. La notizia ufficiale arriva in concomitanza con la sbottata di Franco Occhio, storico insegnante, che ha incalzato il Comune: «Dopo oltre 20 anni si sono eliminati i corsi serali e non si fanno più le cene con i cibi esotici. Questo atteggiamento non è un bel segno per la comunità». L’assessore Roberto Gandioli ha un’opinione diametralmente opposta: «E’ vero che c’è stata una pausa ma era dovuta unicamente alla scarsità di iscritti o volontari, non certo a un nostro intento. Anzi, mai come quest’anno ci sono state tante richieste e assicuro che i corsi ci saranno». L’ultima lezione si era tenuta nel 2016, poi fino a oggi nessuno se n’era più occupato.

