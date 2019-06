Nuovo lancio col paracadute per il 98enne Degrada

CREMONA (29 giugno 2019) - Lo aveva promesso, e per un reduce di El Alamein (durante la Seconda Guerra Mondiale era nella Folgore) ogni promessa va mantenuta. Giuseppe Degrada, 98 anni, si è presentato all'aeroporto del Migliaro, è salito sull'aereo e senza tentennamenti si è lanciato in tandem con il paracadute ed è atterrato senza problemi sull'area verde che costeggia la pista. Non solo, le sue prime parole dopo la discesa sono esplicite: "Tra due anni mi butto ancora".

