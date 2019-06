Prima indiana Singh eletta in consiglio comunale

PADERNO PONCHIELLI (30 giugno 2019) - Remeet Singh, padernese di 26 anni, cittadina italiana, è l’unico consigliere comunale donna di origine indiana del territorio ad essere stato eletto. Rappresenta la maggioranza di Paderno. Eletti anche Daniele Qalliaj (origine albanese) consigliere di maggioranza di Moscazzano e il bulgaro Nikolay Nikolov della minoranza di Gombito.

«Amo l’india e la sua cultura ma mi sento italiana – commenta entusiasta Remeet, impiegata alla libreria del Museo del Violino Cremonabooks – tanto che sto provando ad imparare il dialetto cremonese. Per senso civico volevo mettermi a disposizione degli altri e questa carica rappresenta un grande orgoglio e una responsabilità: sono entrata in politica con l’idea di aiutare gli stranieri ad integrarsi, i cittadini mi hanno dato fiducia e farò del mio meglio per dare un contributo concreto per il bene di Paderno». Soddisfatto anche il sindaco Cristiano Strinati.

