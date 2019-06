Il salvatore del bambino: «Non ci ho visto più, ho rotto il vetro»

GADESCO (29 giugno 2019) - Il bambino di un anno lasciato dallo zio chiuso in auto nel parcheggio del centro commerciale CremonaDue a San Marino, ora sta bene. E’ stato dimesso ed è tornato a casa sua. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutta la documentazione necessaria e presumibilmente nei prossimi giorni verrà depositato il fascicolo in Procura. Per lo zio, 24enne di nazionalità cinese, quasi certamente scatterà la denuncia per abbandono di minore.

Secondo quanto emerso nelle ore successive al terribile episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, il familiare che era entrato nel supermercato con l’altro nipotino di tre anni per fare degli acquisti, si sarebbe giustificato affermando che non pensava accadesse nulla, visto che l’auto era parcheggiata all’ombra. Giovedì pomeriggio infatti poco dopo le 15 un cliente del centro commerciale che passava vicino alla macchina posteggiata, ha dato l’allarme. Un bambino seduto nel seggiolino dell’auto, piangeva disperato. Sul posto è arrivato il vigilante, Davide Ferraro, della Csa Security che lo ha salvato. E sui social ha raccontato quei concitati momenti: «Quando ho visto il bambino nella macchina mi è salita una botta di rabbia e di adrenalina. Di solito queste cose le si vede solo nei telegiornali, ma trovarsi in quella situazione che ti prende di sorpresa, pensi solo alla vita o alla morte, tutto è racchiuso in un gesto. Il bambino aveva già gli occhi semi sbarrati ed era tutto bagnato. Ho sfondato il vetro e il reggenti del finestrino senza curarmi di me stesso. Per fortuna sono arrivato in tempo. Dopo tutto questo il familiare mi ha detto che aveva lasciato un po’ i vetri aperti per fargli prendere aria».

