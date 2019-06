Ladro di spiccioli a scuola. Filmato dalle telecamere

CREMONA (29 giugno 2019) - È entrato da una finestra, ha raggiunto l’atrio che sta fra aule e corridoi e lì ha preso di mira le macchinette distributrici di caffè e bevande e la cambiamonete: bottino scarso, qualche spicciolo; ma danni ingenti. È lo scenario del furto commesso nella notte fra giovedì e ieri al Ghisleri Beltrami Vacchelli e scoperto ieri mattina, alla riapertura, da dirigenti e personale dell’istituto scolastico superiore di via Palestro. Alla polizia è già stato consegnato un filmato, registrato dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della scuola, in cui si vede il ladro, prima mentre si infila dalla finestra all’una e mezza e, mezz’ora dopo, quando dalla stessa finestra esce per poi saltare la cancellata. Sembra giovane, ha uno zainetto sulle spalle. E potrebbe essere già stato identificato. Questione di tempo, comunque. Anche perché, oltre alle immagini, gli inquirenti potrebbero poter contare su un altro elemento: a terra, nella zona delle macchinette danneggiate e saccheggiate, è stato trovato un tesserino identificativo con nome e cognome.

