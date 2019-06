L'ugola d'oro del nonno-corista. Festa per Giacomino

SESTO (29 giugno 2019) - L’ugola più longeva di Sesto è quella di Angelo Ardoli, per tutti Giacomino, che a 90 anni suonati (è proprio il caso di dirlo) canta ancora nella Schola Cantorum. E con la stessa voce squillante che aveva nel 1955, quando ha cominciato a servire con inni e canti le celebrazioni liturgiche del paese. Dunque una carriera artistica lunga in tutto 65 anni. Per festeggiare l’ambito traguardo e l’invidiabile record, nei giorni scorsi amici e parenti gli hanno organizzato a sorpresa il compleanno sotto al tendone della festa della musica rock, che ha radunato una moltitudine di invitati: quasi duecento in tutto. Tra loro anche il parroco don Angelo Staffieri, del quale Giacomino, che è anche il presidente della Corale, è da una vita fidato collaboratore: «In questo momento mi sento un po’ come il ministro Salvini – ha detto il don durante il saluto al microfono - per augurare a Giacomino la quota cento». Battuta che ha il sapore profetico, non solo per la fibra inossidabile del protagonista, ma anche per i geni di famiglia. Per suggellare la kermesse con pranzo, torte tanti brindisi e canti, è stata realizzata anche la maglia celebrativa con foto del presidente. Naturalmente c’erano anche i suoi colleghi della Schola Cantorum nata nel 1901 e oggi diretta dal figlio Massimo, valente liutaio e ottimo chitarrista, al quale Giacomino ha trasmesso proprio l’abilità di costruire i violini e il talento di fare musica.

