Al via i lavori di riqualificazione di via Dante

CREMONA (28 giugno 2019) - Con le operazioni propedeutiche all’installazione del cantiere prendono il via lunedì 1° luglio i lavori previsti per il miglioramento dell’accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della stazione ferroviaria. Il progetto di riqualificazione viabilistica di via Dante, nel tratto compreso tra il cavalcavia di via Cimitero e via Palestro (circa 300 metri) e del comparto terminale di via della Vecchia Dogana, costituisce un altro importante tassello del programma dell’Amministrazione comunale volto alla riqualificazione di tutto l’asse viario di via Dante e viale Trento e Trieste. I lavori previsti, per un costo complessivo di 752.341,00 euro, sono finalizzati a migliorare l’accessibilità e la viabilità, con particolare attenzione agli utenti più deboli, a tutela dei tanti studenti che ogni giorno transitano dal parcheggio delle ex tranvie verso le scuole cittadine.

In via Dante è prevista la riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi mediante la rimozione dell’aiuola spartitraffico centrale e dell’impianto di illuminazione pubblica. La via sarà a tre corsie, verranno allargati e rifatti i marciapiedi, sarà realizzato un attraversamento pedonale in sicurezza davanti al complesso commerciale con poliambulatorio e farmacia e sarà costruita una pista ciclabile monodirezionale su entrambi i lati. Sono previsti su un lato della carreggiata la realizzazione di aree a parcheggio, il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica (che sarà laterale e non più centrale), dell’impianto semaforico (con semaforizzazione dell'uscita di via Stauffer) e la realizzazione di un impianto di irrigazione per le aiuole che verranno riqualificate. Davanti alla stazione verrà migliorata la sosta operativa, oltre allo spazio riservato ai taxi e verranno realizzati ulteriori appositi stalli per il carico e scarico, con sosta consentita di 15 minuti, a servizio dei pendolari e di coloro che li accompagnano.

Gli interventi sulla viabilità non richiederanno la chiusura della strada che continuerà, anche durante il cantiere, ad essere percorribile, per questo i lavori procederanno in varie fasi. La prima fase partirà sulla carreggiata sud di via Dante da via Palestro a via Peri. Le modifiche alla viabilità sulle strade via via interessate dai lavori saranno indicate con apposita cartellonistica.

Per rispondere a domande sul cantiere e sul progetto, venerdì 5 luglio, dalle 18 alle 19,30, il sindaco Gianluca Galimberti, il vicesindaco Andrea Virgilio, l’assessore alla Mobilità Sostenibile Simona Pasquali, l'assessore al Commercio e Sicurezza Barbara Manfredini e il direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Marco Pagliarini saranno a disposizione dei cittadini presso la Ciclofficina “La Gare des Gars” di via Dante.

Oltre alla riqualificazione di questo tratto di via Dante a breve inizieranno anche i lavori di raddoppio del parcheggio delle ex Tramvie con la realizzazione di ulteriori 139 stalli a disposizione dei pendolari e di coloro che utilizzano il treno come mezzo di trasporto, dei cittadini e dei turisti che posteggiano in parcheggi a corona. A questo sono finalizzati i due progetti, inseriti nell'ambito del Patto per la Lombardia grazie al quale al Comune di Cremona è stato riconosciuto un contributo pari a 2.400.000,00 euro.

PLANIMETRIA AREE INTERVENTO VIABILITA'

