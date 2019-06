Fuoristrada con l'auto, Angelo Zaimi non ce l'ha fatta

PADERNO/CASALBUTTANO (28 giugno 2019) - Due comunità in lutto per la scomparsa di Angelo Zaimi, 23enne residente a Paderno ma conosciutissimo a Casalbuttano, dove aveva la compagnia di amici. Il giovane è morto in seguito al fuoristrada avvenuto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 lungo via Bergamo. Il ricordo degli amici: "Oggi se ne va uno di noi, non ti dimenticheremo mai".

