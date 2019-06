Lavori teleriscaldamento dal 1 luglio nelle vie Volturno e Garibotti

CREMONA (28 giugno 2019) - Dal 1 luglio al 9 agosto, Linea Green Spa sarà impegnata, in accordo con il Comune di Cremona, nei lavori di estensione ed allaccio della rete del teleriscaldamento dal civico 48 di via Volturno sino a via Garibotti. L’intervento comporterà le seguenti variazioni alla circolazione: totale chiusura di via Volturno nel tratto di cantiere; istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto libero di via Volturno, a monte dell’occupazione, lato Corso Garibaldi, al fine di consentire l’accesso alle proprietà. Ulteriori variazioni alla circolazione saranno evidenziate mediante apposita segnaletica. Linea Green Spa e l’Amministrazione Comunale si scusano per i disagi che potrebbero verificarsi durante il cantiere, limitati comunque dalla riduzione del traffico che si registra usualmente nei mesi estivi.

