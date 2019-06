Abusata da bambina, nonno a processo

CREMONA (28 giugno 2019) - Nel 2002 rimane orfana di padre, la sua mamma si trasferisce in Germania per lavoro e lei, che ha 12 anni, viene messa in un collegio, nel Cremonese. Studia e nel fine settimana va dai nonni materni che abitano nel Bresciano. Ed è in quei week-end che il nonno, 85 anni, avrebbe cominciato ad abusarla sessualmente, per anni. Oggi la presunta vittima ha 29 anni, ma le ferite non si sono mai cicatrizzate. E fanno ancora molto male. Lucida, precisa, ha pianto durante la deposizione shock resa al processo cominciato martedì scorso al Palagiustizia Zanardelli di Brescia, davanti al tribunale presieduto dal giudice Roberto Spanò. La ragazza si è costituita parte civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO