Insediato il nuovo consiglio comunale, il sindaco Galimberti ha giurato

CREMONA (27 giugno 2019) - Si è riunito oggi pomeriggio il primo Consiglio comunale a seguito delle votazioni del 26 maggio e del ballottaggio del 9 giugno scorsi. La seduta è stata presieduta, come previsto dallo Statuto, dal consigliere anziano, per cifra elettorale, Santo Canale. Dopo l'appello fatto dal segretario generale Gabriella Di Girolamo (assenti giustificati i consiglieri Federico Fasani, Luca Nolli, Marcello Ventura), sono stati elencati i consiglieri che subentrano ai cinque dimissionari in quanto nominati assessori: Fabiola Barcellari (Partito Democratico), Elisa Chittò (Partito Democratico), Francesco Ghelfi (Partito Democratico), Francesca Fulco (Partito democratico) e Lapo Pasquetti (Sinistra per Cremona Energia Civile). A seguire, con voto unanime, vi è stata la convalida, a seguito dell'esame della condizione di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, del sindaco e dei consiglieri comunali eletti.

Successivamente il presidente provvisorio del Consiglio comunale ha passato la parola al sindaco Gianluca Galimberti che, dopo avere indossato la fascia tricolore, ha giurato di osservare lealmente la Costituzione Italiana, limitandosi a dichiarare che in queste parole vi è il senso del lavoro che tutti, ad iniziare da lui stesso, si apprestano a fare.

I consiglieri, come previsto dallo Statuto comunale, sono stati quindi chiamati ad eleggere, a scrutinio segreto, il presidente e il vice presidente del Consiglio comunale. Concluse le operazioni di voto, su 30 votanti, il consigliere Paolo Carletti (Partito Democratico) ha ottenuto 20 voti, la consigliera Maria Vittoria Ceraso (Viva Cremona) 8 voti, 2 le schede bianche. E' dunque risultato eletto presidente il consigliere Paolo Carletti, vice presidente la consigliera Maria Vittoria Ceraso.

Dopo avere salutato il collega Santo Canale, il consigliere Paolo Carletti si è insediato come presidente del Consiglio comunale e, prima di procedere nella conduzione della fase conclusiva della seduta consiliare, ha pronunciato un breve intervento a braccio sottolineando, tra l'altro, l'importanza del Consiglio quale assemblea democratica e luogo di confronto. Anche la vice presidente Maria Vittoria Ceraso, su invito del collega Carletti, ha tenuto un intervento nel quale ha citato quelle che, a suo parere, sono alcune priorità che il consiglio comunale dovrà affrontare.

Il sindaco, così come stabilito dallo Statuto del Comune, ha poi presentato gli assessori da lui nominati, spiegando i criteri utilizzati che ne hanno determinato la scelta, specificando le linee strategiche generali ed illustrando infine nel dettaglio le deleghe assegnate ad ognuno di loro.

Infine, a scrutinio segreto, il Consiglio comunale, in base alla normativa, ha provveduto all'elezione dell Commissione elettorale comunale (il sindaco non partecipa a tale votazione come previsto dalle vigenti disposizioni). Sono risultati eletti, quali componenti effettivi per la maggioranza i consiglieri Santo Canale e Letizia Kakou, per la minoranza il consigliere Marcello Ventura, come componenti supplenti i consiglieri Stella Bellini e Franca Zucchetti per la maggioranza, e Simona Sommi per la minoranza.

