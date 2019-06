«Ha premeditato l’omicidio di Gloria»

CREMONA (27 giugno 2019) - Il gip non crede alla versione del rapinatore raccontata da Kouao Jacob Danho, padre della piccola Gloria. E l'ipotesi accusatoria è 'omicidio volontario' con due aggravanti: l’aver ucciso la propria figlia e la premeditazione. Per l'uomo - una volta dimesso dall'ospedale - il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

