StraDeejay porta Cremona sulla Luna

CREMONA (27 giugno 2019) - Stregata dalla Luna. Cremona si riversa in piazza Stradivari per l’omaggio di StraDeejay ai 50 anni dell’allunaggio dell’Apollo 11. Ed è schizzata in orbita. La festa ha preso quota poco dopo le 21.30, quando i due piloti del razzo StraDeejay Andrea Marchesi e Michele Mainardi, speaker cremonesi di Radio Deejay, sono saliti sul ponte di comando dell’astro-palco. Sotto i riflettori vanno in scena anche le premiazioni del sondaggio che il quotidiano 'La Provincia' ha dedicato ai padroni delle notti cremonesi, quelli che fanno ballare il pubblico dei locali disseminati ai quattro angoli della provincia e oltre: i lettori hanno eletto dj dell’anno il soresinese Ronnie Play tramite i coupon pubblicati sul giornale e il giovane piadenese (classe 1997) Federico ‘Fefo’ Belli attraverso le votazioni online. Premia Marco Bencivenga, direttore del giornale. Successo stratosferico anche per Le Botteghe del Centro, che hanno confermato StraDeejay come appuntamento inaugurale dei Giovedì d’Estate.

[GUARDA IL VIDEO]

