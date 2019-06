Bimbo di un anno chiuso in auto nel parcheggio, salvato

GADESCO PIEVE DELMONA (28 giugno 2019) - Lascia il piccolo di appena un anno nel seggiolino dell’auto negli stalli del parcheggio del centro commerciale e si allontana. Fortunatamente le grida del bimbo attirano l’attenzione di un passante che lancia l’allarme. Il piccolo è stato portato in ospedale e sta bene, ma l’epilogo di questa vicenda poteva essere davvero drammatico e trasformarsi in tragedia. Sono da poco passate le 15 di oggi pomeriggio, una temperatura che sfiora i 40 gradi. Il piccolo, con lo zio, un 24enne di origini cinesi, arriva al centro commercialo a bordo di una Renaul Scénic. Il giovane parcheggia l’auto nel vasto parcheggio del centro commerciale, la chiude a chiave e si allontana. Anche i finestrini sono sigillati. Il piccolo resta nell’abitacolo, legato sul seggiolino posteriore, mentre lo zio se ne va. Si agita e inizia a piangere. Fortunatamente proprio in quel frangente passa un cliente che sente le urla disperate. E lancia l’allarme. Viene avvisato il servizio di vigilanza del centro commerciale. Il dipendente chiama subito i soccorsi, per salvare il piccolo entra in azione e con il gomito rompe il vetro.

