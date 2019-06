Caorso, il Comune blocca Trs. No unanime ad ampliamenti

CAORSO (28 giugno 2019) - E’ stato necessario interrompere il consiglio comunale per una ventina di minuti, emendare più volte il documento e discutere anche animatamente. Ma alla fine i politici caorsani hanno votato all’unanimità un ordine del giorno che dice un chiaro e categorico no a qualsiasi ampliamento o modifica degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti presenti in paese. Questa la risposta al progetto presentato in Confindustria dall’azienda Trs, che intende ricostruire il capannone danneggiato un anno fa da un incendio ma anche costruirne due nuovi, creando una piattaforma polifunzionale di trattamento.

